Trevisani, le parole su Soulé

A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato di: "Pensa con Gasperini due anni cosa diventa Soulé. Più di una volta è stato schierato terzino nella Juventus. Se torna alla Juve e finisce come Yildiz che gioca quattro minuti, è utile a Soulé e alla Juve? O è meglio monetizzare prendendo 30 milioni?".Poi il giornalista fa riferimento anche ache paragona a "mefisto": Non è che lo vendi perché non è forte ma perché ti servono i soldi e sai che se torna da mefisto fa fatica a trovare il campo. Chi è che non pensa che in un calcio in cui giocano Bellingham, Vinicius, Rodrygo e Joselù, in cui ci sono quattro attaccanti,Non si può sognare una Juve che pensa in grande, che diventa forte e gioca a calcio facendo un 4-2-3-1 o 4-3-3 con Yildiz, Chiesa e Soulé primo cambio? Bisogna sempre pensare al 3-5-2 e a fare una palla gol a partita?"