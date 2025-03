Trevisani a Cronache: 'Scelte di Thiago Motta per farsi cacciare, alcuni giocatori possono giocare in B o in C'

2025 Getty Images



Trevisani a Cronache: le parole sulla Juventus

Del momento dellane ha parlatoa Cronache di Spogliatoio. Il giornalista si è soffermato sulla prestazione con la Fiorentina e in particolare le scelte di formazione fatte da Thiago Motta, considerate senza un senso logico."IN DIFFICOLTA'" - "Juve-Atalanta è stata fatta per 10 su 11 con la formazione del Verona, soltanto che non ha fatto una partita buona. Il Verona ha vinto ad Udine, va battuto e la Juventus l'ha battuto due settimane fa. Poi ha fatto una partita marcia con l'Atalanta e poi una ancora più marcia con la FiorentinE anche i cambi; è la formazione di un allenatore in difficoltà.

"Quando Ancelotti viene bruciato dalla Juventus in quei due anni in cui arriva secondo e non poteva allenare, mette Henry terzino che è la peggior intuizione della sua carriera. Thiago Motta ha quarant'anni, capita di fare degli errori.per farsi mandare via. Il giudizio su Thiago Motta? Quando avrà fatto tre anni darò il mio giudizio, non si può paragonare con il passato"."Mentre il passo falso con il Venezia per esempio è un passo falso che puoi vedere in un percorso di crescita, con Atalanta e Fiorentina non c'è niente a cui aggrapparti. Si è scollato il rapporto con i giocatori, è una cosa che non puoi rimettere insieme a meno che non arrivi un'ondata di dichiarazioni ma non come quelle di ieri. In cui magari si dice "Thiago Motta rimane per due anni, chi corre per questo allenatore bene, chi fa figure come quella di Firenze verrà accompagnato e si troverà a giocare al livello che gli spetta, che ne so, la Serie B, la Serie C perché alcuni possono giocare lì...".