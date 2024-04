TREVISANI SU ALLEGRI E MAROTTA

Riccardoha parlato a Cronache di Spogliatoio, sul canale YouTube, raccontando un curioso aneddoto sull'approdo di Massimilianoalla Juventus. Le sue parole:"Allegri stava firmando con la Roma quando la Juventus lo ha preso, pensate che potenza aveva Marotta. La cosa che sottolineo è questa, non sappiamo cosa succederà. Marotta prese Allegri in due giorni, Allegri schifato dal pubblico della Juventus ma ha vinto cinque Scudetti e giocato finali di Champions League. Allegri quando era quello non voluto ha fatto le cose migliori ed era un grande allenatore. In questo triennio va detto che tra Inzaghi ed Allegri ci sono le categorie la prefazione era esattamente opposta. Questo ci dice che i dirigenti devono lavorare ed i tifosi tifare".