Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:INTER-JUVE - “Cosa mi aspetto? Zero a zero. Cosa mi hai chiesto? Allegri che si prende un rischio? Se l’obiettivo è lo scudetto lo vinci in una maniera diversa, non nello scontro diretto. Non ci ha provato in casa e ci prova in trasferta? Secondo me Yildiz proverà a vincere da solo, nella sua follia, genialità e classe; ma magari va in tribuna. Sono dell’idea che nessuna delle due squadre vorrà rischiare di prendere gol. Ma dico più Juve che Inter nelle probabilità di vittoria. La Juve non sbaglia due volte di fila, soprattutto quando si gioca uno scudetto".