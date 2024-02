Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardoha commentato così quanto successo ieri sera all'Allianz Stadium. Ecco il suo pensiero: "Adesso cominceranno con l', ma non è che dopo ogni sconfitta bisogna necessariamente cacciare l'allenatore. Ci sono responsabilità qui, come c'erano al Milan, nella scelta dei giocatori, nel sistema di gioco, di qualità dell'impostazione che manca clamorosamente, così la squadra si trova in grande affanno. Ma è un risultato incredibile perché l'Udinese non è capace di vincere una partita e ha vinto a Torino contro la".