Le parole del giornalista Riccardoa Cronache di Spogliatoio, riguardo alla stagione fin qui della Juventus sullo scambio estivo, mai andato in porto, Vlahovic-Lukaku:- “Squadra forte, ho detto sarebbe stata seconda da inizio anno e adesso è prima, ho sbagliato. Ha fatto carriera, è passata da guardia a ladro per citare Allegri. Una squadra formidabile, con un centravanti formidabile che Allegri ha provato a cacciare tutta l’estate”.– “Un’operazione che non ha alcun senso. Talmente sbagliata che ora lotti per lo scudetto senza Lukaku”.