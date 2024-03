Riccardo Trevisani ha parlato di Teun Koopmeiners, autore di una doppietta contro la Juventus e obiettivo di mercato dei bianconeri. Queste le parole del giornalista a Cronache di Spogliatoioi: "Giocatore surreale anche per la capacità di giocare in diversi modi, da sotto punta, mezzala, davanti alla difesa o trequarti. Tra De Roon, Ederson, Koopmeiners e Pasalic sono tutte creature di Gasperini. Koopmeiners era forte ma non lo mettevi tra la top cinque del campionato. Ora per me è tra i cinque giocatori più forti della Seria A. Ricordatevelo quando dite che gli allenatori non migliorano i giocatori."