Trevisani a Cronache: 'Kelly? Riempitore della panchina, se gioca uno con le sue caratteristiche...'

Getty Images

A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato il mercato della Juventus e in particolare dell'arrivo di Lloyd Kelly dal Newcastle. Avrà spazio connella difesa bianconera?"In Kelly vedo un riempitore della panchina, non certamente un futuro titolare della Juve, almeno della Juve che ci si immagina. Numericamente bisognava rimpolpare un reparto che era finito. Non so quante partite farà perché se deve giocare uno con quelle caratteristiche gioca Gatti". Questo il commento di Trevisani secondo cui quindi il giocatore inglese faticherà ad entrare nelle gerarchie.