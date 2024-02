Riccardo, a Cronache di Spogliatoio, parla così di Inter-Juve."Una partita un po' più divertente dell'immondizia che mi aspettavo. E' stata l'Inter a renderla divertente, che non si è adeguata ma voleva vincerla. E l'ha vinta come squadra più forte. Gatti? In quell'azione è il meno colpevole dell'azione della Juve. Sbaglia Danilo, Locatelli non chiude e lui è il meno colpevole di tutti.Difesa ad oltranza? Di chi difende a oltranza. Il problema è il messaggio passato: a volte può essere una soluzione. Diventa un problema quando è l'unica soluzione. L'Inter ha giocato in casa diverse partite, poco più di 10. Sapete chi ha fatto un tiro in porta? Dusan Vlahovic, l'altro giorno. E sapete chi ha fatto un tiro in porta? La Roma di Mourinho dopo la Juve di Allegri.Mentalità da provinciale, squadre meno forti hanno fatto di più".