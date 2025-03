Trevisani a Cronache: 'Juventus danneggiata dal contorno, liti, narrazioni e casini'

Getty Images

A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato il momento in casatra i risultati di campo e soprattutto il clima attorno alla squadra con la contestazione dei tifosi: "Si tifa la squadra, l'anno scorso nel momento di decadenza della Juve che è crollata nel girone di ritorno, allo Stadium si andava, si incitava, c'era una grande partecipazione nonostante giocasse un calcio...Ora l'allenatore della Juventus si prende il pezzo di m**** alla vigilia della partita che porta a meno sei dal primo posto. Come si fa a vivere una situazione come quella accaduta".

Trevisani a Cronache: le parole sulla Juventus e Thiago Motta

"JUVE DANNEGGIATA DAL CONTORNO" - "Soprattutto, la Juventus ha fatto cose buone, cose meno buone però oggi l'attesa sulla Juve è sbagliata. Sono tantissimi anni che ha problematiche a stare dentro la lotta per i campionati Questa è la volta che è più vicina alla vetta da Sarri. Il contorno non aiuta. Se tutto lo stadio fischia, rumoreggia, non aiuti. Questa è una squadra che va coccolata, non gli va bastonata, sono ragazzi giovani, la più giovane della storia della Juve. E addirittura si offende la figura dell'uomo. Io non ci posso credere, ma dove stiamo andando? Che direzione stiamo prendendo? In generale legato al calcio. Io dico che questa Juventus è a sei punti dal primo posto con una Champions non buona, una Coppa Italia pessima con danneggiamenti, liti interni, problematiche, casini, narrazioni negative".