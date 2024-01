Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:“Inter-Juve non la arbitrerà Daniele Orsato di Schio. Perché siamo un paese che fa schifo. E’ il miglior arbitro italiano da alcuni lustri. Ha fatto finali, Europei, Mondiali. Non arbitra Inter-Juve più essendo l’arbitro che tutta Europa ci invida. Questo perché alcuni anni fa non cacciò Pjanic in un Inter-Juve che poi costò un campionato al Napoli. Qui ci starebbe bene un “Esticazzi”. Orsato ha sbagliato e quindi? Non può arbitrare perché ha sbagliato 8 anni fa? E quindi? Facciamola finita, sembra che viviamo nelle caverne. E’ il più bravo? Deve arbitrare lui. Vogliamo mandare un bel segnale al calcio? Usciamo dall’antichità, da questa mentalità vecchia. Basta, Orsato è il più bravo. L’Aia è disintegrata, se c’è una cosa che ti farebbe uscire dal Paleolitico sarebbe mettere Orsato in condizione di dirigere Inter-Juve. La mia è quasi una lettera aperta a Rocchi”.