Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:"È una stagione in cui sui social si legge che l'Inter sia prima anche perché abbia ricevuto dei favori. In realtà é nettamente la più forte, lo vincerá con merito e l'avrebbe vinto anche con qualche fischio in meno. Non c'è discussione sullo scudetto vinto dall'Inter. Ma guardate quello che é successo nell'ultimo mese tra il gol di Acerbi con la Roma e questo rigore: sti fischi non servono a niente. Con il vociare che c'è intorno a questa situazione non è intelligente che le decisioni vengano prese in quel tipo di direzione. Non serve a nessuno, né all'Inter stessa che non li vorrebbe e il campionato l'ha già vinto né agli arbitri che fanno la figura degli scarsi e di quelli che vanno a favore dei più forti".