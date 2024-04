Le parole di Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio:"Quando sei una squadra che vive per lo 0 a 0, che non rischia. Una volta Szczesny fa il miracolo ma può fare la papera, una volta segna Gattti, una volta Marusic. La Juve poteva permettersi questo gioco quando aveva i campioni, allora tu sei in quel controllo. Oggi è tirare la monetina, non può gestire lo 0 a 0. Ha bisogno qualcosa id più, di crescere, di migliorare, nello sperare che Yildiz corra verso la bandierina. Se non migliora non arriverà mai a essere di nuovo la Juve dei campioni. Non può giocare così per arrivare a grandi risultati, così fa un campionato bruttarello per arrivare all’obiettivo. Io credo che la Juventus meriti qualcosa di più. “Non siete da Juve”, girano voci di qualche urlo di Allegri che abbia detto questa cosa. Ma se c’è qualcosa che mi è sembrato da Juve è la giocata di Yildiz".