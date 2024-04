A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani è tornato sulla sconfitta della Juventus all'contro la Lazio: "Non arrivo alla scelta di De Sciglio perché sembra che uno voglia prendersela con il giocatore più facile da colpire che rientra da un anno dall'infortunio. Viene centellinato uno che scoppia di salute e che ha 12 anni come Yildiz mentre gioca uno che era fuori da un anno, non ha senso niente. Il tridente lo puoi fare con Yildiz, Iling, Kean, Weah, Kostic. I giocatori per giocare con tre attaccanti la Juventus ce li ha, se non ci gioca è una scelta."