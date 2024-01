Trevisani su Yildiz e la frecciata ad Allegri

Riccardo Trevisani ha parlato così disu Cronache di Spogliatoio: "E' un fenomeno, un alieno, che diventerà un giocatore clamoroso, ha la cattiveria, la classe, il ruolo, la posizione, la faccia, le origini per diventare il crack dei prossimi 10 anni"."L'allenatore ci arriva, un po' dopo ma ci arriva, anche l'anno scorso aveva dovuto giocare Mckennie prima di Fagioli, Miretti ecc. Ci sono voluti tempi molto lunghi anche con Yildiz. La Juventus ha in casa un giocatore spaziale, non tira a giro ma fortissimo. Anche a Salerno, non ha fatto una grande partita ma dopo 20 secondi era andato via all'avversario. I giovani vanno fatti sbagliare. Kenan è un fenomeno, ancora meglio di Soulé e penso di Soulé cose eccezionali"