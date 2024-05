Riccardo, opinionista televisivo, è intervenuto nella trasmissione Cronache di Spogliatoio, dove ha rilasciato delle dichiarazioni su Federicoe sulla scelta di Massimilianodi farlo uscire. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.- "Federico Chiesa ha fatto una partita di altissimo livello, ai livelli dell'ultima volta che l'ho visto giocare a Roma con la maglia della Nazionale. Ha fatto una grande partita, probabilmente perché sa che piace alla Roma, anche perché al momento non sa se resterà alla Juventus. Se fossi alla Juventus non lo venderei mai, però ci sono questioni di età, economiche e di progetto. Era completamente imprendibile, a cominciare dall'assist per Vlahovic al palo nel secondo tempo. Non comprendo perché sia stato tolto dal campo. Guardiola sta cercando di insegnare ai suoi colleghi che i cambi devono essere un upgrade, un miglioramento per la squadra. Se la squadra non migliora, ma che cambi a fare? Quale giocatore della Juventus poteva essere migliore del Chiesa visto ieri? Nessuno. Perché uno che è in modalità GOD deve essere tolto dal campo? Allegri fece la stessa cosa con Morata in Bayern Monaco-Juventus sullo 0-2 e che casualmente finì 4-2 per i tedeschi. Quando uno sta bene deve giocare, i giocatori forti devono giocare. I cambi li devi fare per De Sciglio, Locatelli, per Cambiaso, per quei giocatori. Non per i crack. Se gioca così non deve essere mai tolto. Non lo leverei nemmeno se non stesse giocando da crack".