Ma davvero Leonardoè più forte di Alessandro, per Riccardo? A Cronache di Spogliatoio il giornalista ha chiarito quella che era stata la sua esternazione durante un quiz sui social, che aveva fatto parecchio discutere.- "La premessa del gioco è: ti diciamo due nomi, tipo chi butti giù dalla torre, e quello che ti fa più empatia lo prendi al volo perché poi se butti giù non puoi più ritirare su. Pronti via... Siccome ho un rapporto da 13 anni con Leonardo Bonucci che è mio amico, pronti via ho detto Bonucci, perché non lo butto giù. Poi dopo ho capito che il gioco andava oltre, a un certo punto è arrivato Maldini e non ho detto Maldini. Non era un gioco del tipo le capacità difensive di Leonardo Bonucci sono migliori di quelle di Alessandro Nesta, perché ho gli occhi e gli occhiali, quindi ho quattro occhi e ci vedo abbastanza bene. E Nesta è stato un mostro di questo gioco, non penso che Bonucci difenda meglio di Nesta".