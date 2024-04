Trevisani a Cronache di Spogliatoio, le parole su Agnelli e Allegri

"Come fa ad essere un successo arrivare tra le prime quattro. E' tutta la vita che la Juve arriva tra i primi 4 posti, c'è bisogno di dare nove milioni ad uno? Non può andare bene così", il commento di Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio con chiaro riferimento a Massimiliano Allegri. "E' talmente vero che Pirlo, che è arrivato quarto ed ha vinto due trofei è stato lanciato nello spazio, perché non va bene alla Juventus fare quarto posto e vincere due trofei minori. Puoi fare quarto e vincere la Champions e allora ti tengo, ma sennò no. Hanno decido di dare 25 mila euro al giorno ad una persona per farla giocare in questa maniera"."Andrea Agnelli, che è stato un presidente illuminante, che ha portato la Juve a vincere nove scudetti e fare due finali di Champions League. Poi quando c'è stata la cosa di Pirlo dopo Sarri, gli è tremata la terra sotto i piedi e ha fatto una minestra riscaldata che alla Juve non ha portato nessun beneficio. Allegri è una certezza quando ha la squadra più forte, se deve aggiungere lui è una certezza che non migliorerà. Oggi alla Juve non serve un gestore di campioni che vincono da soli ma un allenatore, Allegri è l'uomo sbagliato nel posto giusto. "