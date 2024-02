Le parole di Riccardoa Cronache di Spogliatoio:“La Juve si è fatta il gol da sola. Sono tre anni che Sandro non può giocare nella Juventus, eppure gioca al posto di Rugani. Alex Sandro non può neanche stare nella rosa di questa Juve ed è una scelta fanta-discutibile del suo allenatore di schierarlo titolare. La Juve gioca male, una volta vinci per episodi, può capitare, ma giocando per fare 0-0 non si vincono i campionati. E’ un modo di giocare, pur senza le coppe, che ti porterà a un campionato buono. Ma nulla più. Non la vedo mai giocare da squadrone, non la vedo mai giocare. E’ questo il punto: lo possiamo dire? L’ho detto”.