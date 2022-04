2









Nonostante giochi quasi un'ora in superiorità numerica, la Juventus Under 23 non riesce ad andare oltre il pari, contro il Trento, con il match che termina 1 a 1. I bianconeri non appaiono particolarmente brillanti e, dopo il gol di Soulé su punizione, si accontentano del risultato, senza continuare a spingere. Nella ripresa, la Juve crea poco e subisce il ritorno dei padroni di casa che, nonostante l'inferiorità numerica, attaccano e meritano il pari, benché arrivi da un calcio di rigore più che dubbio.



IL TABELLINO



Trento-Juventus: 1-1



Marcatori: (Soulé 43', Izzillo 77')



Trento: Marchegiani, Oddi, Caporali (Izzillo 75'), Belcastro (Ruffo Luci 59'), Pasquato (Seno 84'), Raggio, Osuji, Dionisi, Carini, Barbuti (Pattarello 59'), Bearzotti (Vianni 75'). A disp. Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Trainotti, Simonti, Scorza. All. D'Anna

Juventus (4-3-1-2): Israel; de Winter, Riccio, Poli, Anzolin; Sersanti (Iocolano 63'), Leone (Barrenechea 63'), Zuelli (Palumbo 80'); Soulé (Compagnon 84'); Brighenti (Sekulov 25'), Cudrig. A disp. Raina, Siano, Da Graca, Verduci, Barbieri, Boloca, Lipari. All. Zauli



Ammonizioni: Raggio (T) 2, Belcastro, Barrenechea (J)



Espulsioni: Raggio (T)



Arbitro: Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza



90' - Solo, davanti alla porta avversaria, Sekulov spara in tribuna e spreca un'occasione d'oro



77' - GOL TRENTO; Izzillo pareggia dagli 11 metri



75' - RIGORE TRENTO, fallo di Zuelli su Pasquato. Episodio più che dubbio



68' - Prova a suonare la sveglia Sekulov con un tiro a giro dal limite, palla fuori di poco



67' - Spinge il Trento alla ricerca del pari, bianconeri che hanno abbassato il ritmo



50' - Imbucato da Sekulov, Cudrig si invola verso la porta e lascia partire un diagonale che esce a fil di palo



49' - Batti e ribatti in area, palla che arriva a Soulé che prova a concludere al volo di destro, buona la coordinazione ma il tiro è centrale



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



43' - GOL JUVE, segna Soulé! Calcio di punizione ben oltre il limite dell'area e parabola su cui Marchegiani non può nulla



41' - Espulso Raggio per doppia ammonizione, Trento in 10



37' - Conclusione dal limite di Pasquato, Israel bravo a distendersi e deviare fuori



34' - OCCASIONE TRENTO, Bearzotti mette in mezzo un diagonale potente, Barbuti manca la deviazione vincente sottoporta



28' - Cross in mezzo pericolosissimo di Pasquato, Poli sventa con un intervento difensivo da 10 e lode



25' - Colpo alla testa per Brighenti che è costretto a uscire: al suo posto Sekulov



16' - Prima conclusione del match: Soulé danza sul limite e conclude di destro, la palla rotola lenta sul fondo



10' - Ritmi bassi e nessuna occasione pericolosa



1' - Via al match!