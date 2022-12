Torna in campo la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla che affronta il Trento. I bianconeri vogliono risollevarsi dopo le due sconfitte per mano Arzignano e Virtus Verona in modo da concludere bene il suo 2022. Si gioca oggi la prima giornata del campionato di ritorno.IL TABELLINOMarcatori: 25' Damian (T), 74' Iocolano (J)JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Savona, Poli, Stramaccioni, Mulazzi (65' Turricchia); Sersanti, Bonetti (65' Rafia), Iocolano; Cudrig, Cerri (64' Pecorino), Lipari (46' Besaggio). All. Brambilla.A disp. Raina, Nzouango, Sekulov, Verduci, Rafia, Cotter, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Pecorino, TuricchiaTRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini; Ballarini, Damian (46' Mihai), Fabbri; Saporetti, Brighenti (32' Ianesi) (68' Trainotti), Pasquato. All. Tedino.A disp. Tommasi, Trainotti, Mihai, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Simonti, Dalla Francesca, Ianesi, BenedettiAmmoniti: Cudrig (J), Galazzini (T), Poli (J)Arbitro: Baratta di Rossano84'- Palo del Trento con la conclusione di Pasquato che si stampa sul legno77'- Ammonito Poli per proteste74'- Gol Juve con Iocolano che dagli sviluppi di un calcio di punizione calcia con il destro a giro sotto l'incrocio dei pali70'- Ammonito Galazzini del Trento per fallo su Pecorino68'- Cambia il Trento, esce Ianesi ed entra Trainotti65' - Triplo cambio Juve: escono Cerri, Bonetti e Mulazzi per Pecorino, Rafia e Turricchia46'- Via alla ripresa, in campo Besaggio per LipariINTERVALLO38'- Sersanti calcia a botta sicura col destro da posizione centrale trovando il miracoloso intervento di Marchegiani32'- Infortunio per Brighenti, Trento, al suo posto entra Ianesi25'- Gol del Trento. Tiro di Damian con il mancino dal limite dell'area, troppo angolato per Garofani19'- calcio di punzione di Iocolano, sul secondo palo arriva Poli che calcia al volo con il destro pallone che viene messo in corner da un difensore del Trento nell'area piccola14'- Tentativo Juve con Cudrig ma il pallone è alto11'- Ammonito Cudrig per fallo su Fabbri5'- Ancora il Trento, pallone allontanato in area da Mulazzi sui piedi di Saporetti che calcia subito, pallone fuori di un soffio4'- Grande occasione per la squadra di casa. Saporetti si invola sulla fascia, entra in area e serve Brighenti che col destro in diagonale non inquadra la porta: sul secondo palo, Pasquato fallisce a sua volta la deviazione vincente3'- Tentativo di Iocolano con il pallonetto, pallone sul fondoINIZIA LA GARA