Marcatori: 25' Damian (T), 74' Iocolano (J), 94' Pasquato (T)JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Savona, Poli, Stramaccioni (86' Nzouango), Mulazzi (65' Turricchia); Sersanti, Bonetti (65' Rafia), Iocolano; Cudrig, Cerri (64' Pecorino), Lipari (46' Besaggio). All. Brambilla.A disp. Raina, Nzouango, Sekulov, Verduci, Rafia, Cotter, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Pecorino, TuricchiaTRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini (94' Simonti); Ballarini, Damian (46' Mihai), Fabbri; Saporetti, Brighenti (32' Ianesi) (68' Trainotti), Pasquato. All. Tedino.A disp. Tommasi, Trainotti, Mihai, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Simonti, Dalla Francesca, Ianesi, BenedettiAmmoniti: Cudrig (J), Galazzini (T), Poli (J), Mihai (T)Arbitro: Baratta di Rossano