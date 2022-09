Intervenuto ai canali ufficiali del club, l'allenatore delLorenzoha commentato la sconfitta per 2 a 0 contro ladi mister Massimo. Ecco le sue parole: "Pagati a caro prezzo due episodi? È vero, due leggerezze nostre hanno complicato la gara nei due avvii di tempo. Questo ha deciso un po' la partita, spingendola in una direzione che non volevamo. Abbiamo dovuto rimetterci a posto, conquistando fiducia e campo. L'abbiamo fatto velocemente nel primo tempo, sfiorando il pari. Poi l'episodio del secondo gol ha un po' determinato la partita. Ci abbiamo comunque provato, portando tante persone in area, tanti attaccanti a concludere. Ma non siamo stati precisi".