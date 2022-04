Luca Belcastro alla vigilia della gara tra Juventus Under23 e Trento ha parlato a Trivenetogoal.it. Queste le sue parole:



JUVENTUS - "Per noi è la partita dell’anno: una gara fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Sappiamo che sarà una partita intensa e che dovremo affrontarla con la massima decisione: l’unico risultato che vogliamo raggiungere è la vittoria. Vista l’importanza della posta in palio non ci sarà spazio per alcun pensiero e alcuna emozione extra: i colori bianconeri fanno parte del mio passato calcistico, ma il presente si chiama Trento e nella mia testa ci sono solamente i tre punti da conquistare per la salvezza".