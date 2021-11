Intervenuto durante La Domenica Sportiva su Rai 2, l'ex arbitro e presidente dell'AIA Alfredoè tornato a parlare del fallo da rigore sufischiato contro Denzeldurante, spiegando come si è mosso ilcon il direttore di gara Maurizio. "Gli consiglia di andare a vedere. La chiave di lettura è che questo è da considerare un grave errore, perché questo era rigore", le sue dichiarazioni. "Quello uguale non dato alla Roma una settimana dopo contro il Milan? Non abbiamo detto che non sbagliamo mai. Ma noi siamo disponibili anche a far sentire questo video e questo audio".