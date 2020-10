1











Napoli contro AZ Alkmaar? Si giocherà. Nonostante le nuove positività al Covid riscontrate nel gruppo olandese. Ecco il comunicato ufficiale: "Martedì sono state rilevate nuove infezioni corona all'interno del gruppo di giocatori. È attualmente in corso un inventario dell'entità dei contagi. L'AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA. La partita - si legge nella nota del club olandese - secondo la UEFA, si giocherà a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L’AZ arriverà in Italia nella giornata di mercoledì con una selezione di diciassette giocatori. I convocati verranno annunciati mercoledì mattina".