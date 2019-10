Il 16 ottobre del 2006, la Juventus vinceva sull'ostico campo del Treviso, grazie a questo gol di Cristiano Zanetti. Il primo, per altro, che il centrocampista italiano ha segnato con la maglia bianconera. Maglia scelta per riportare la Vecchia Signora in Serie A, visto che la gara in questione altro non era che la settima giornata del campionato di B 2006-07.