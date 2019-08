Sarà stato un segno premonitore, ma a quattro giorni dal gol decisivo con il Parma, Giorgio Chiellini festeggia il tredicesimo anniversario dalla prima rete in bianconero. Ne è passata di acqua sotto i ponti per il Capitano, allora giovane di rientro per riportare la Juventus nella massima serie, dopo la retrocessione forzata post-Calciopoli. Il gol, apertura di un pirotecnico 3 a 3 con il Napoli, non valse però il successo: ai rigori, passarono i partenopei.