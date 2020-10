6









Tre volte Morata, ma zero gol. Il record negativo di Alvaro, con cinque reti annullate per fuorigioco dal Var in tre partite, di cui addirittura tre nella gara contro il Barcellona. Tre volte che ora fanno discutere. Il Corriere della Sera, in una lunga analisi, racconta come queste decisioni hanno fatto precipitare l’attaccante spagnolo e la Juventus nello sconforto e riacceso il dibattito sulla regola del fuorigioco: giusto che per pochissimi centimetri si annulli un gol? Due fazioni contrapposte. La prima sostiene che perché ci sia reale fuorigioco ci debba essere una luce tra l’ultimo difensore e l’attaccante; un sostanziale ritorno a quindici anni fa. La seconda che vorrebbe rivoluzionare la regola, inserendo una tolleranza o limitando l'applicazione del Var. Nel mezzo c'è Ceferin, presidente della Uefa, che ha le idee chiare: oggi il fuorigioco funziona così e non si cambia, anche se... ci sono molte proposte sul tavolo per migliorare il Var e le situazioni più controverse. Dal fallo di mano per esempio ci sono diversi dubbi al fuorigioco di 1-2 centimetri, il dibattito è tornato più che mai di attualità. E non è escluso che a marzo sul tavolo dell’Ifab ci sia anche questo tema. Tecnologia o logica e "discrezionalità"? Tornare indietro sul fuorigioco resta un’opzione di cui discutere. A lungo.