Alvaro, Alice ed Edoardo: il triangolo dell'amore. Una settimana fa la Morata's family si è allargata con la nascita del terzo figlio della coppia dopo i due gemelli Alessandro e Leonardo nati due anni fa. L'attaccante spagnolo è tornato a Torino dall'Atletico Madrid quattro anni dopo aver lasciato la Juventus con una lettera che sapeva più di arrivederci che d'addio. E infatti rieccolo qui, insieme alla sua Alice per le vie della città. La coppia ha approfittato della sosta del campionato per qualche scatto romantico, con la Campello sempre più... sexy.



Sfoglia la gallery per vedere le foto di Alice Campello, la compagna di Morata