Mentre continuano le polemiche per il post Juve-Inter, dall'estero accendono i riflettori sui bianconeri. Un giocatore in particolare interessa a tre top club: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Tottenham infatti hanno messo gli occhi su Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo è ancora in stand by. I contatti con l'entourage del giocatore sono iniziati più di un anno fa, poi la pandemia ha rallentato le cose. E ora, per Dybala, potrebbe esserci anche la cessione in vista.