Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si è infuriato per le ammonizioni contro la Lazio di Bani, Schouten e Santander, che erano diffidati e salteranno per squalifica la prossima partita di campionato con la Juventus. Una posizione, quella del tecnico, condivisa con il resto della società rossoblù il cui ad Fenucci ha dichiarato all'Ansa: "Il Bologna è una squadra che cerca sempre di costruire gioco, affrontando le partite in maniera propositiva: per di più il gruppo è composto anche da molti giovani, che non sono portati per qualità e carattere a una mentalità speculativa. Ci sono state molte valutazioni errate in diverse gare, interpretazioni che ci sono costate qualche punto e tanti indisponibili. Ritengo che il settore arbitrale debba impegnarsi sempre di più per far sì che si trovi uniformità di giudizio nel corso della singola gara e anche che episodi simili abbiano una modalità di valutazione costante in tutte le partite".