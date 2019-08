Elseid Hysaj resta in partenza dal Napoli, con tre squadre pronte a contenderselo nelle prossime settimane di mercato. Deve fare in fretta il Tottenham, visto che la finestra estiva chiude il prossimo giovedì per le squadre di Premier League. Su tutte, però, ci sono Juventus e Roma tra le favorite per il terzino destro albanese. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Hysaj starebbe aspettando la chiamata dei bianconeri, in seguito all'addio di Joao Cancelo, mentre i giallorossi aspettano l'addio di Rick Karsdorp prima di affondare il colpo.