Tre settimane al termine del mercato, tre affari ancora in ballo. La Juventus lavora sulle uscite, ma pensa anche a qualche colpo in entrata, per essere pronta in caso di cessioni e per interessi tecnici già presenti da diverse settimane. Come riporta Tuttosport, infatti, Paratici prepara il grande colpo e, nonostante la prima necessità sia ancora vendere, ha tre nomi in testa. Icardi, il vero obiettivo, da 70 milioni di euro, poi Chiesa, il gioiello viola tentato dalla Juve che costa 70 milioni, e, infine, Paul Pogba, il grande sogno da 150 milioni.