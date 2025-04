Tre scelte forti, una sorprendente. Così Igor Tudor vuole 'azzannare' Juventus-Monza

AFP via Getty Images



Torna Yildiz

Ancora Kolo Muani



E se ci fosse Weah?

Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, lasi aggrappa a chi può ancora cambiarne il corso, prima che la malinconia prenda il sopravvento. Verso Juventus-Monza, sfida carica di tensione e responsabilità, Igor Tudor punta su tre volti freschi: non più promesse da proteggere, ma risorse da liberare. Tre potenziali salvatori:A Parma ha osservato tutto dalla panchina, frenato da un infortunio che lo ha tolto di scena proprio nel momento in cui il suo talento sembrava pronto a esplodere definitivamente. Ora, però, Kenanè pronto a riprendersi il suo posto. Toccherà al numero 10 riaccendere una Juventus che, senza la sua anarchia lucida, finisce spesso per spegnersi. Non più un ragazzo da proteggere, ma un fuoco da alimentare: Kenan gioca per illuminare, per spostare equilibri, per ridare vita a una squadra che al Tardini è apparsa opaca. Il Monza può essere la sua partita della verità: senza paura, senza freni, e magari con quel gol che tanto stava mancando alla Juve prima del suo stop.Senza Dusan Vlahovic, ancora ai box per infortunio, il peso dell’attacco graverà tutto sulle spalle larghe di Randal. L’uomo arrivato per spaccare le partite dovrà ora provare a spaccare anche i destini. Fin qui, il francese ha mostrato lampi e promesse, ma si è spesso fermato a metà strada. Ora serve di più: continuità, gol pesanti, prestazioni da prima pagina e non solo da riflettori accesi. Juventus-Monza sarà anche il suo crocevia: Kolo Muani da centravanti puro, chiamato a cercare la profondità ma anche a trascinare i compagni, come pretende la maglia bianconera. Non basteranno più le statistiche. Serviranno i fatti.E poi c'è la carta silenziosa, quella che potrebbe cambiare il vento senza clamori: Timothy. L’americano, ora al top della condizione, è pronto a prendersi spazio sulla fascia destra, laddove Cambiaso, reduce da prestazioni difficili, rischia il sorpasso. Con McKennie pronto a traslocare a sinistra per ridare equilibrio e corsa, Weah può diventare un'arma inaspettata: con la sua velocità e la capacità di strappare, può restituire alla Juventus quella verticalità disperatamente mancata a Parma. Non sarà una rivoluzione, ma uno scarto tattico coraggioso: di quelli che, a volte, cambiano la rotta di un’intera stagione.