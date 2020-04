4









Tre sacrificati per arrivare a Paul Pogba. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a fare cassa con tre cessioni importanti. Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Miralem Pjanic. Ognuno di loro non ha convinto fino in fondo in questa stagione. Il brasiliano ha accusato la solita incostanza, figlia soprattutto di una forma fisica precaria. Bernardeschi ha girato ovunque nel campo senza mai trovare la giusta collocazione. Pjanic era partito bene ma si è spento ormai da un po'. Le loro cessioni permetterebbero di mettere a bilancio un tesoretto per l'affondo a Pogba e fare spazio in cassa anche per il suo stipendio a doppia cifra.



ALLARME - Uno scenario che però non è condiviso da As, in Spagna. O almeno non lo è quello relativo al futuro di Pogba che, assicura il quotidiano spagnolo, sarà al Real Madrid. Il francese preferirebbe, infatti, giocare alla casa Blanca e al momento le Merengues sarebbero in pole per il suo acquisto. A dare man forte alla tesi di As ci sono le parole di qualche mese fa di Mino Raiola: "Vorrei portare un campione a Madrid". I tifosi della Juve sperano non sia Pogba.