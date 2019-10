Dopo la vittoria contro l'Inter nel derby d'Italia, che ha riportato la Juventus in vetta alla classifica, di fronte ai bianconeri c'è la sosta per gli impegni delle Nazionali. Si torna in campo sabato 19 all'Allianz Stadium contro il Bologna, prima del successivo impegno di martedì 22 in Champions League, sempre a Torino, contro la Lokomotiv Mosca. Per allora, Maurizio Sarri conta di aver recuperato almeno tre degli infortunati di questo avvio di stagione. A partire da Danilo e Mattia De Sciglio, che torneranno a dare alternative ad Alex Sandro e Juan Cuadrado sulle rispettive fasce di competenza. Il rientro più atteso, almeno per i tifosi, è però quello di Douglas Costa.



CON DYBALA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano è pronto a tornare al lavoro in gruppo nei prossimi giorni, ma il suo reintegro sarà portato avanti con cura da Sarri, che non vuole perderlo nuovamente. Può quindi saltare il Bologna e puntare le giornate successive in campionato. E con Douglas Costa le alternative in attacco torneranno a essere al completo, dando al tecnico bianconero la possibilità di lavorare anche sui moduli che prevedano gli esterni d'attacco. Da valutare e potenziare è la convivenza con Paulo Dybala. I due hanno giocato insieme soltanto 14 minuti a inizio stagione e il brasiliano ha spesso "oscurato" la Joya. L'intesa tra Douglas e Dybala è quindi tra le priorità del momento per Sarri.