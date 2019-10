Maurizio Sarri ha optato per il 4-3-1-2 dal 4-3-3 di inizio stagione per testare Aaron Ramsey prima e Federico Bernardeschi poi nel ruolo di trequartista, ma anche per necessità dopo i tanti infortuni sulle fasce di questo avvio di stagione. Dopo la partita contro il Bologna, però, sono pronti a rientrare Danilo, Douglas Costa e Mattia De Sciglio, assenti dell'ultimo periodo, e il tecnico della Juventus potrà riproporre il modulo a lui più caro. O quantomeno alternarlo all'altro, per non togliere troppo spazio al positivo Ramsey visto fin qui in avvio di stagione.