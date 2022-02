Tre punti fondamentali quelli ottenuti dalla Juve contro l'Empoli allo Stadio Castellani, nonostante le assenze e le difficoltà. Lo sanno bene i giocatori bianconeri, che esultano sui social per una vittoria che ora potrebbe far sognare qualcosa di più del quarto posto. Da Morata a Bonucci, passando per gli assenti Dybala e Chiellini, che Allegri spera di ritrovare presto in campo. E c'è anche chi pensa già alla prossima partita... Nella nostra gallery (in aggiornamento) i messaggi dei giocatori della Juve dopo il successo conquistato in terra toscana.