Si esulta ancora in casa Juve. Questa sera all'Allianz Stadium è arrivata un'altra vittoria fondamentale e per nulla facile, come riconosciuto anche dagli stessi giocatori bianconeri che, ormai dimenticata la sofferenza patita soprattutto nel secondo tempo del match, festeggiano sui social per i tre punti ottenuti contro lo Spezia, tre punti che "ottenuti in questo modo valgono di più". Dal match-winner Morata all'assist man Locatelli, da Vlahovic all'infortunato Bonucci, pressochè tutti i ragazzi di Allegri - come di consueto - hanno riempito le loro bacheche social con messaggi di entusiasmo e orgoglio, con lo sguardo già puntato ai prossimi impegni.

