La stagione della Juventus si muove parallelamente su due fronti: sul campo, i bianconeri - pur senza entusiasmare - continuano a collezionare risultati positivi e si sono rilanciati in campionato, in attesa dei match di ritorno in Champions e Coppa Italia contro Villarreal e Fiorentina. Poi, però, c'è il fronte mercato, sul quale programmare i prossimi colpi per migliorare una rosa che - al di là dell'attenuante infortuni - presenta comunque alcune criticità strutturali.



GLI OBIETTIVI - Per questo alla Continassa sono state individuate tre priorità: a partire, naturalmente, dal centrocampista di qualità. E il nome sul quale Cherubini sta lavorando - secondo Calciomercato.com - è sempre quello di Paul Pogba, che è in scadenza con lo United. C'è poi un altro ruolo da colmare: è quello del vice-Vlahovic, un discorso che prescinde dal futuro di Morata e Dybala. In questo senso sarebbe stato individuato un profilo come Lacazette, che arriverebbe anch'egli a parametro zero. Infine, il terzino sinistro: Alex Sandro è sempre più vicino all'addio e i candidati a diventare il suo erede sono tanti: l'ultimo nome è quello di Udogie, che sta facendo molto bene a Udine e che peraltro è reduce da due gol nelle ultime due di campionato.