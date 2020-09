La Juventus lavora sul mercato in uscita, ma ci sono alcuni giocatori che rimangono comunque incedibili. Uno di questi è Merih Demiral, che piace molto in Premier League in particolare a Manchester United, Tottenham ed Everton. Tre club che hanno provato a fare un tentativo per convincere i bianconeri con offerte vicino ai 30 milioni di euro, che però, come riporta Calciomercato.com, non hanno mosso la Juventus di un solo centimetro dalla sua posizione. Nessun tipo di apertura dal club bianconero: Demiral non si vende.