La situazione finanziaria della Roma costringe i giallorossi a dover vendere per fare cassa e sistemare il bilancio. Quasi tutti sul mercato dalle parte di Trigoria, dove gli unici incedibili sono Zaniolo e Pellegrini. Nella squadra di Fonseca ci sono alcuni giocatori in uscita che piacciono alla Juventus: da Florenzi a Under, passando per il 2001 Riccardi che sarebbe potuto entrare in uno scambio che avrebbe portato Rugani nella capitale. La Juve conosce i problemi della Roma e vuole provare ad approfittarne, tra i giocatori sul mercato ci sono alcuni giocatori che interessano i bianconeri.