Joao Cancelo può lasciare la Juventus che attende ancora la giusta offerta da parte del Manchester City. I bianconeri vogliono chiudere l'affare a 60 milioni di euro, cifra che ancora i Citizens non hanno messo sul tavolo. Se dovesse concretizzarsi la cessione del portoghese sono tre i nomi a cui sta pensando la Juve: Trippier, Piccini e Matteo Darmian, più volte accostato alla Juve e adesso in pole per rimpiazzare l'ex terzino del Valencia, che attende solo il via libera per abbracciare Guardiola, al City.