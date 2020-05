Le speranze della Juventus per arrivare a Federico Chiesa si chiamano “contropartite tecniche”. Come scrive Tuttosport, lo scenario ideale per i bianconeri è che la Fiorentina possa accettare in cambio del n° 25 – che continua ad essere il preferito da Paratici tra gli esterni d’attacco – due giocatori graditi ai viola come Rolando Mandragora e Cristian Romero. Occhio anche a Luca Pellegrini nelle idee della Juve.