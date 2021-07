"E' più facile prendereche Locatelli". Firmato: Giovanni Carnevali, ad Sassuolo. Un messaggio che non scoraggia di certo i bianconeri, che dopo l'incontro di oggi con il dirigente neroverdi ( QUI i dettagli) continuano a lavorare per portare a Torino il centrocampista classe '98 col quale hanno già da tempo l'accordo.Mire non vede l'ora di tornare alla Juve. Ci pensa, ci spera ed è pronto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di giocare di nuovo in bianconero, soprattutto ora che in panchina c'è un allenatore che conosce molto bene.. L'avventura di Pjanic in Spagna non è stata un granché, il bosniaco ha giocato poco e non è mai stato nei piani di Ronald Koeman che è pronto a farne a meno. La Juve può approfittarne, e portare a termine quello che sarebbe un grande affare. Per tre motivi:Il primo è puramente economico: il Barcellona deve e vuole liberarsi di Pjanic, il giocatore vuole tornare a Torino e tutti i fattori sono dalla parte della Juve.. In prestito - magari biennale - o addirittura risolvendo prima il contratto con gli spagnoli.Il secondo motivo è quello tecnico. Da quando se n'è andato Pjanic la Juve non ha più trovato un regista., soprattutto per un top club sempre con il pallino del gioco. E' vero, nell'ultima stagione con Sarri Pjanic ha avuto alti e bassi non dimostrando sempre le sue qualità, ma Mire è quel giocatore che senti quando manca.Lo vuole Allegri. E già questo basterebbe per prenderlo. L'allenatore ha mandato messaggi chiari durante la conferenza stampa parlando delle punizioni e di chi dovrebbe calciarle: "(...) Se poi verrà un calciante destro bravo... vedremo!"., il bosniaco ha voglia di rilanciarsi e vorrebbe tornare in un ambiente nel quale si è sempre trovato alla grande.