Nedved dice: "Dopo Atalanta e Torino avrei detto che lo scudetto era impossibile, ora però davanti hanno rallentato e noi ci siamo avvicinati". Dunque, la Juve ci crede. Anche le parole di Cherubini, rivelate nell'evento milanese al quale ha partecipato anche Dybala, hanno svelato un piccolo piano a tinte bianconere per avvicinarsi allo scudetto, o almeno non lasciare nulla di intentato. Del resto, come si potrebbe? Potenzialmente i bianconeri hanno 11 partite da giocare e 8 punti da recuperare. La matematica non è un'opinione, quella di Allegri sicuramente lo è: "Lo scudetto si vince a 84-85". Ma se le altre continuano a fermarsi? Allora le possibilità aumentano.



Ecco tre motivi per credere alla grande rimonta. Tre motivi riscontrati già sul campo.