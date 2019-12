Maurizio Sarri infuriato con il quarto uomo per i tre minuti di recupero concessi al '90. Il tecnico bianconero, riporta Rai Sport, ha urlato: 'Vergogna' una volta visti i tre minuti esposti sul cartellone luminoso. Sarri, tra l'altro, era stato appena ammonito da Calvarese per aver protestato dopo che un calciatore della Lazio non aveva ricevuto il cartellino per fallo su Paulo Dybala. Cataldi ha peggiorato l'umore del tecnico bianconero nel finale segnando il gol su calcio di punizione che ha chiuso la partita.