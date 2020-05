Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono tre fattori che potrebbero incidere per dare un'accelerata alla trattativa tra Paul Pogba e l'Inter. Fantamercato? Secondo la rosea no, ed ecco gli indizi. Innanzitutto, il contratto in scadenza di Pogba nel 2021, una data prossima che può contribuire ad alleggerire il prezzo del giocatore. Poi, c'è il decreto crescita, che aiuta economicamente agli investimenti per giocatori che giocano all'estero. Terzo, infine, la volontà di Zhang, con il presidente dell'Inter che potrebbe mettere mano al portafogli proprio per colmare il gap che ancora la separa dalla Juventus.