Secondo quanto riportato da FcInterNews la Juventus ha offerto all'Inter Sami Khedira, Mario Mandzukic o Juan Cuadrado il cui cartellino è da aggiungere all'offerta cash per Mauro Icardi. La prima scelta della Juventus resta comunque l'ex Samp, il cui addio all'Inter è tutt'altro che folle da considerare. I rapporti con il club e, in particolare, con Beppe Marotta sono da tempo incrinati: dopo avergli tolto la fascia da capitano, l'argentino ha perso anche un posto da titolare inamovibile nella formazione di Luciano Spalletti, in favore di Lautaro Martinez. Non bastasse, il rapporto con il cuore della tifoseria nerazzurra, la Curva Nord, è ormai del tutto decaduto. I 110 milioni di euro di clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, risultano ormai essere una richiesta obsoleta, motivo per cui la Juventus parte al pari di tutte le altre grandi d'Europa che vogliono Icardi, dall'Atletico Madrid al Paris Saint-Germain, se non in pole, dato che la volontà di Maurito sembra quella di voler restare in Italia.